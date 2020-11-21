21 Kasım 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Mert Hakan Yandaş golünü attı Sadık Çiftpınar'a koştu!

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında olağanüstü bir gole imza attı. Yıldız isim golün ardından takım arkadaşı Sadık Çiftpınar'a koştu.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 18:34
ABONE OL
  • 1
  • 10
Mert Hakan Yandaş golünü attı Sadık Çiftpınar'a koştu!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertli formayı ilk 11'de şans bularak ilk kez terleten Mert Hakan Yandaş, yeni takımında golle tanıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Mert Hakan Yandaş golünü attı Sadık Çiftpınar'a koştu!

Daha önce sonradan oyuna girdiği 6 karşılaşmada fileleri havalandırma şansı yakalayamayan 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği maçında perdeyi açtı. 14. dakikada ceza sahası dışından uzak köşeye sert bir vuruş yapan Mert Hakan, hasretini de dindirmiş oldu.

  • 3
  • 10
Mert Hakan Yandaş golünü attı Sadık Çiftpınar'a koştu!

Golün ardından büyük sevinç yaşayan oyuncu yedek kulübesindeki Sadık Çiftpınar'a sarılırken ardından secdeye durdu. İşte o anlar

  • 4
  • 10
Mert Hakan Yandaş golünü attı Sadık Çiftpınar'a koştu!
  • 5
  • 10
Mert Hakan Yandaş golünü attı Sadık Çiftpınar'a koştu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör