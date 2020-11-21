Mert Hakan Yandaş golünü attı Sadık Çiftpınar'a koştu!

Daha önce sonradan oyuna girdiği 6 karşılaşmada fileleri havalandırma şansı yakalayamayan 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği maçında perdeyi açtı. 14. dakikada ceza sahası dışından uzak köşeye sert bir vuruş yapan Mert Hakan, hasretini de dindirmiş oldu.