21 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında deplasmanına konuk olan , mücadelenin 36. dakikasında penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde penaltı atışını kullanan , topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'in 9. haftasında ile , Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, mücadelenin 36. dakikasında 'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen Arjantinli futbolcu, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon:

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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