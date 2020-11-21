21 Kasım 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de corona virüsü kabusu! 4 kulüpte 9 vaka

Süper Lig'de corona virüsü kabusu! 4 kulüpte 9 vaka
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) 'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Bugüne kadar kulüpler birçok vaka açıklarken, gün içerisinde 4, 3, Denizlispor ve Hatayspor ise 1'er kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüsü pandemisi futbolu da etkilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde çok sayıda pozitif vakaya rastlanılırken, ekiplerinde de corona virüsüne yakalanan kişi sayısı artmaya devam ediyor. , , Denizlispor ve Hatayspor gün içerisinde pozitif vakaya rastlanıldığını duyurdu.

GÖZTEPE'DE TOPLAM VAKA SAYISI 6 OLDU

ekibi Göztepe, hesabından yaptığı açıklamada 4 futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

ALANYASPOR'DA 3 KİŞİ COVID-19'A YAKALANDI

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada ise 1 profesyonel takım, 1 altyapı oyuncusu ve 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

DENİZLİSPOR'DA BAŞKAN ALİ ÇETİN CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

HATAYSPOR'DA 1 FUTBOLCU POZİTİF

Hatayspor, Süper Lig'de ile oynayacağı maç öncesinde 1 futbolcuda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

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