Süper Lig'de corona virüsü kabusu! 4 kulüpte 9 vaka
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) Süper Lig'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Bugüne kadar kulüpler birçok vaka açıklarken, gün içerisinde Göztepe 4, Alanyaspor 3, Denizlispor ve Hatayspor ise 1'er kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüsü pandemisi futbolu da etkilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde çok sayıda pozitif vakaya rastlanılırken, Süper Lig ekiplerinde de corona virüsüne yakalanan kişi sayısı artmaya devam ediyor. Göztepe, Alanyaspor, Denizlispor ve Hatayspor gün içerisinde pozitif vakaya rastlanıldığını duyurdu.
GÖZTEPE'DE TOPLAM VAKA SAYISI 6 OLDU
İzmir ekibi Göztepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.
ALANYASPOR'DA 3 KİŞİ COVID-19'A YAKALANDI
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada ise 1 profesyonel takım, 1 altyapı oyuncusu ve 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
DENİZLİSPOR'DA BAŞKAN ALİ ÇETİN CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
HATAYSPOR'DA 1 FUTBOLCU POZİTİF
Hatayspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde 1 futbolcuda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
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