İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Sivasspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Gaziantep FK'yı ağırlayan Denizlispor ise sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Son maçında Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu ve mücadeleyi 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...