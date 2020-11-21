21 Kasım 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Sivasspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Gaziantep FK'yı ağırlayan Denizlispor ise sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Son maçında Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu ve mücadeleyi 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 18:03
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 9. hafta

21- Ankaragücü - 2 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 9. hafta

20- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 9. hafta

19 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 9. hafta

18- Kayserispor - 6 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 9. hafta

17- Trabzonspor - 6 Puan

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