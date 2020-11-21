Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı ve 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a yenilen Başakşehir'in 5 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Süper Lig'in 9. hafta maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Atiba, 45+1'de Cyle Larin ve 72'de Aboubakar (pen.) kaydetti. Turuncu-lacivertlilerin golleri ise 81 ve 90+4. dakikalarda Gulbrandsen'in ayağından geldi.

Mücadelenin 72. dakikasında Mehmet Topal ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 13 puana yükseldi. Başakşehir ise 13 puanda kaldı ve 5 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

VOLKAN BABACAN 119 GÜN SONRA!

Milli takım arası dönüşü yaşadığı rahatsızlık sonucu Mert Günok'un yokluğunda turuncu-lacivertlilerde kalede Volkan Babacan görev aldı. Bu sezon ilk kez sahada olan Babacan, son olarak geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olduğu maçta görev almıştı.

32 yaşındaki, tam 119 gün sonra tekrar turuncu-lacivertli formayı giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

43. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada savunmadan uzaklaştırılan topla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda kaleciyi geçen top kaleye paralel giderek uzak direğin yanından kornere gitti.

44. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Medipol Başakşehir'in köşe vuruşundan sonra hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mensah'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu Skrtel arka direkte kafayla içeri çevirdi. Demba Ba'nın müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Utku Yuvakuran çizgi üzerinde kurtardı.

61. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına arka direkte İrfan Can Kahveci kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Deniz Türüç soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. N'Koudou ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Aboubakar tamamlarken meşin yuvarlağın Mehmet Topal'ın eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mehmet Topal ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 72. dakikada topun başına geçen Aboubakar topu filelere gönderdi: 3-0

81. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Turuncu-lacivertli takımın yarı sahasından gönderilen uzun topu Necip Uysal uzaklaştırmadı, meşin yuvarlağı önünde bulan Gulbrandsen sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 3-1

86. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkte topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan Visca'nın içeri çevirdiği topa Gulbrandsen vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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