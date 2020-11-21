Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde turuncu-lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor ve bu seriyi devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise son maçta Gaziantep FK'ya mağlup oldu ve Başakşehir'i yenerek çıkış yakalama peşinde. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi bulunurken, Kartal ise bu maçtan galibiyet alarak seri oluşturmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.





BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Başakşehir maçını Ümit Öztürk yönetiyor.

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU BAŞAKŞEHİR!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.

JOSEF DE SOUZA DALYA YAPTI

Türkiye'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan Josef de Souza, sarı-lacivertli takımda 96 lig maçında görev yaptı. Bu sezon yeni takımı Beşiktaş'la da 3 müsabakaya çıkan Souza, Süper Lig'de 99 kez forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Başakşehir karşısında da forma şansı bularak 'dalya' dedi.

İstikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 31, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonunda 33 maçta forma giydi, transfer olmadan önce son sezonunda ise 2 maçta görev yaptı.

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