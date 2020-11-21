Erman Toroğlu'ndan Atiba'ya büyük övgü! "4 çeker bir adam"

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Atiba yaşına göre inanılmaz. Motor takmış herhalde, 4 çeker bir adam. 60 metre depar attı." ifadelerini kullandı.

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