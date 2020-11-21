Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Yalçın, haftaya N'Sakala ve Rosier geliyor. Birileri geliyor birileri gidiyor. Bu şartlarda futbol oynamak çok zor" dedi.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i sahasında 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"OYNANAN OYUNDAN MEMNUNUM"

Çok zorlu bir periyoda girdiklerini belirten Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. Çok zorlu periyoda girdik. Eksikler var ama yerlerine oynayacak oyuncular da var. Çok fazla mücadele ettiler. İlk yarı muhteşemdi. İkinci yarı da gelecek baskıyı biliyorduk. Sonra 3. golü bulduk çok kolay olacak derken arkadaşların laubali davranışları 2 tane gol yememize neden oldu. 10 kişi kalan rakibe karşı 2 gol yemek bize yakışmadı ama oynayanların performansından memnunum. Antrenman eksikliği olan oyuncularımız var. Çok zor şartlarda oynuyoruz. Herkes için böyle. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Nereye kadar giderse gideceğiz.



Kazanmak çok önemli, zor bir periyota girdik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum, büyük bir özveri gösterdiler. 3. golü bulduktan sonra, oyun kolay olacak diye düşünürken arkadaşlarımızın laubali hareketleri maçı zora soktu.

"BU ŞARTLARDA FUTBOL OYNAMAK ZOR"

Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Yalçın, haftaya N'Sakala ve Rosier geliyor. Birileri geliyor birileri gidiyor. Bu şartlarda futbol oynamak çok zor. Maç kazanmak çok zor. Oyuncuların kafaları dışarıda. Onları konsantre etmek çok zor. Böyle süreçte onları eleştirmemek lazım. İlk 45 dakikadan çok memnunuz. Galibiyet için çok mutluyuz. Derbiye hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

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