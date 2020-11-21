Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz Fenerbahçe derbisinde yok!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 68. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz, sarı kart ceza sınırında karşılaşmaya başlamıştı. Dorukhan, mücadelenin 68'inci dakikasında Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Bu kart ile birlikte 4'üncü sarı kartını gören Dorukhan Toköz, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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