21 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz Fenerbahçe derbisinde yok!

Beşiktaş'ın yıldız ismi F.Bahçe derbisinde yok!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadelenin 68. dakikasında sarı kart gören , derbisinde cezalı duruma düştü. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ın 'i konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte , sarı kart ceza sınırında karşılaşmaya başlamıştı. Dorukhan, mücadelenin 68'inci dakikasında Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Bu kart ile birlikte 4'üncü sarı kartını gören Dorukhan Toköz, 'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynanacak derbisi cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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