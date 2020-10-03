Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe-Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanırken, sarı-lacivertliler adına goller yeni transfer Mbwana Samatta'dan geldi. Tanzanyalı forvete asistleri yeni transferler Caner Erkin ve Jose Sosa yaparken, bir diğer yeni transfer Mauricio Lemos ise 85. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanırken, Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 24. ve 67. dakikalarda yeni transfer Mbwana Samatta kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 77. dakikada Sabo (pen.) attı. Mücadelenin 85. dakikasında Mauricio Lemos ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Fatih Karagümrük ise 7 puanda kaldı ve ligde ilk yenilgisini aldı.

THIAM BEKLENENİ VEREMEDİ

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yine bir maçı tamamlayamadı. Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında 54, ikinci haftada oynanan Hatayspor maçında 45, üçüncü haftada Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde 66 ve son olarak Fatih Karagümrük maçında 58 dakika forma giyen Senegalli futbolcu, sezonun ilk 4 haftasında 90 dakikayı tamamlayamadan yedek kulübesine geldi. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla ilk 4 haftada 1 kez 90 dakika sahada kalmıştı.

ALTAY PUANI KURTARDI

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, maçın 87. dakikasında kurtardığı penaltı vuruşuyla takımına 3 puanı getirdi. Altay, 77. dakikada Sabo'nun penaltı vuruşunda topu filelerinde görürken, 87. dakikada ise buna izin vermedi.

Genç file bekçisi, Sabo'nun ikinci penaltısını kurtarmayı başardı.

CISSE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterdi.

Cisse, 2 gol atan Samatta'nın yerine 84. dakikada oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dışından auta çıktı.

5. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu üst direkten döndü.

19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

25. dakikada Caner Erkin'in sağ köşeden kullandığı kornerde Samatta'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Thiam'ın ara pasında ceza alanı içine hareketlenen Valencia'nın şutunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Lemos'un hatalı pasında topu alan Ndao, pasını Salibur'a çıkardı. Bu futbolcunu sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

57. dakikada Salibur'un ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.

68. dakikada Sosa'nın sağ kanattan açtığı ortada, ceza sahası içinde Samatta düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle gönderdi. 2-0

75. dakikada Jimmy'in ortasında Lemos'un Sabo ile girdiği ikili mücadelede top eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

78. dakikada beyaz noktaya gelen Erik Sabo, topu filelerle buluşturdu. 2-1

85. dakikada ceza sahasına topla giren Sabo, Lemos'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıda topun başına geçen Sabo'nun şutunu kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.

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