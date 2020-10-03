03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti Fatih Karagümrük maçını izledi!

F.Bahçe'nin yeni transferi tribünde! Böyle görüntülendi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'nin görüşmelerine başladığını duyurduğu , ligin 4. haftasında oynanan maçını tribünden takip etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'de ile arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu de takip etti. Bugün saat 14.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Perotti, saat 19.00'da başlayan mücadeleyi protokol tribününden izledi.


Diego Perotti kimdir? Korkutan detay... haberin devamı

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