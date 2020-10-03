03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: İşte Karagümrük'ün Fenerbahçe maçında kazandığı penaltı pozisyonu

İşte Karagümrük'ün kazandığı penaltı pozisyonu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

Son dakika haberi... 'in 4. haftasında 'de 'nin konuğu olan , mücadelenin 77. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazandı. ekibinin Slovak futbolcusu , 78. dakikada topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. İşte o pozisyon...

'in 4. haftasında ile , Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk ekip, sarı-laciverli takım karşısında karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı kazandı. Mücadelenin 76. dakikasında Mauricio Lemos'un eline çarpan topun ardından Karagümrüklü futbolcuların itirazı sonrası VAR'a başvuran , VAR kararının ardından penaltı kararı verdi.

Maçın 78. dakikasında penaltı vuruşunu kullanan , topu ve Altay Bayındır'ı ayrı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

KARAGÜMRÜK LEHİNE BİR PENALTI DAHA!

Mücadelenin 85. dakikasında Fenerbahçe karşısında bir penaltı daha kazanan Karagümrük'te yeniden topun başına geçen Erik Sabo, bu kez kaleci Altay Bayındır'ı geçemedi. Sarı-lacivertlilerde ikinci penaltıya da sebebiyet veren Mauricio Lemos, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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