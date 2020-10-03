Son dakika: İşte Karagümrük'ün Fenerbahçe maçında kazandığı penaltı pozisyonu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olan Fatih Karagümrük, mücadelenin 77. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazandı. İstanbul ekibinin Slovak futbolcusu Erik Sabo, 78. dakikada topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk ekip, sarı-laciverli takım karşısında karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı kazandı. Mücadelenin 76. dakikasında Mauricio Lemos'un eline çarpan topun ardından Karagümrüklü futbolcuların itirazı sonrası VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kararının ardından penaltı kararı verdi.

Maçın 78. dakikasında penaltı vuruşunu kullanan Erik Sabo, topu ve Altay Bayındır'ı ayrı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

KARAGÜMRÜK LEHİNE BİR PENALTI DAHA!

Mücadelenin 85. dakikasında Fenerbahçe karşısında bir penaltı daha kazanan Karagümrük'te yeniden topun başına geçen Erik Sabo, bu kez kaleci Altay Bayındır'ı geçemedi. Sarı-lacivertlilerde ikinci penaltıya da sebebiyet veren Mauricio Lemos, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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