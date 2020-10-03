Erman Toroğlu: Altay Bayındır kaliteli bir çocuk

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Karagümrük maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Toroğlu, "Altay Fenerbahçe kalesinde oynayacak, saha dışında da Fenerbahçe takımını temsil edebilecek bir çocuk, kaliteli bir çocuk." dedi.

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