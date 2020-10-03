03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta Karagümrük'ü boş geçmedi! İşte gol vuruşu

Samatta Karagümrük'ü boş geçmedi! İşte gol vuruşu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

Son dakika haberi... 'in 4. haftasında sahasında Karagümrük'ü ağırlayan 'nin yeni transferi , sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

'in 4. haftasında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 'dan ettiği , 'de çıktığı ilk maçı boş geçmedi. Tanzanyalı golcü, mücadelenin 25. dakikasında 'in kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.


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