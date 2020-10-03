03 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika | Erman Toroğlu: İkinci penaltıdan önce Cisse'ye yapılan hareket kesinlikle faul
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, "İkinci penaltıdan önce Cisse'ye yapılan hareket kesinlikle faul." dedi.
03.10.2020
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