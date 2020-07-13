Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Denizlispor deplasmanına konuk oluyor. Hem düşme hattını hem şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek. İki takım Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor-Trabzonspor maçı 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

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