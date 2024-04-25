Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligde 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek

Süper Lig'de 34'üncü haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 NİSAN PAZAR:

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam