13 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir: Elimize geçen fırsatı kullanamadık

Elimize geçen fırsatı kullanamadık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

, mağlubiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık." ifadelerini kullandı.

, 2-1 mağlup oldukları Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çimşir'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor'u tebrik ediyoruz. Maçla ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Fırsatlar vardı kullanamadık. Kalan maçlara bakacağız. Kalan maçları kazanıp bekleyeceğiz. Oyuncuyu suçlamaya gerek yok. Hata varsa benimle ilgilidir. Demek ki bu işi tam beceremedim."

Denizlispor 2-1 Trabzonspor l MAÇ SONUCU

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