13 Temmuz 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Hüseyin Çimşir: Elimize geçen fırsatı kullanamadık
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Denizli mağlubiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2-1 mağlup oldukları Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Çimşir'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor'u tebrik ediyoruz. Maçla ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Fırsatlar vardı kullanamadık. Kalan maçlara bakacağız. Kalan maçları kazanıp bekleyeceğiz. Oyuncuyu suçlamaya gerek yok. Hata varsa benimle ilgilidir. Demek ki bu işi tam beceremedim."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı