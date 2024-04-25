Sivasspor deplasmanından puan kaybıyla dönen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Derbinin İddaa oranları belli oldu!
Trendyol Süper Lig 34. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün maç hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak olan maçın İddia oranları açıklandı. İşte oranlar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 25.04.2024- 14:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024- 15:55
Sarı lacivertliler derbi maçını kazanıp üzerindeki kara bulutları dağıtmak isterken, şampiyonluk yarışı için tekrar taraftarları ve camiayı kenetlemek istiyor.
Beşiktaş'ta ise Fernando Santos'un kovulmasından sonra görevi devralan Serdar Topraktepe, derbiyi ve Türkiye kupasını kazanıp sezonu nispeten daha iyi bir noktada bitirmek istiyor.
İŞTE KRİTİK MAÇIN ORANLARI