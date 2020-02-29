Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 3 puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Ev sahibi takım ise kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Fenerbahçe'de bu maçta derbi sonrası ceza alan teknik direktör Ersun Yanal takımın başında yer almadı. Antalyaspor - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinden 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli takımda derbi sonrası 1 maç ceza alan teknik direktör Ersun Yanal, yedek kulübesinde yer almadı. Öte yandan yine kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Deniz Türüç de bu hafta takımdaki yerini alamadı. Kırmızı-beyazlılarda ise Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Salih Dursun sakatlıklarından dolayı, Sinan Gümüş ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi.

Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Kritik mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.





48. RANDEVU

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya geldi. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Celustka, Veysel, Kudryashov, Ndinga, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Jahovic

Fenerbahçe: Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Fenerbahçe ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (1B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı.

*Antalyaspor deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Fenerbahçe (1G 1B), lig tarihinde rakibi önünde ilk kez üç maçlık seri yakalama peşinde.

*Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Antalyaspor (3G 2B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yaşadı (altı maç).

*Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (1B 3M), Ersun Yanal yönetiminde bugüne kadar beş maçlık galibiyet hasreti yaşamadı (toplam 76 maç).

*Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan takım Fenerbahçe (11 puan). Antalyaspor ise şu ana kadar skor avantajı yakaladığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmadı (6G 3B).

*2019/20 Süper Lig sezonunda iç saha maçlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor (22; Kasımpaşa ile birlikte).

*Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

*Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da birer gol katkısı yaptı (5 gol & 1 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe aleyhine çalınan dört penaltının üçüne Jailson sebebiyet verdi.

*Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor deplasmanında çıktığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (5G 3B) ve takımları toplam 21 gol kaydetti.

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