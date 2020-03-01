01 Mart 2020, Pazar

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Emre Bol: Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elenirse bu Ersun Yanal'a değil yönetime yazar

A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Bugüne kadar Ersun Hoca'yı çok fazla eleştirdik. Ben bugün itibarıyla Ersun Yanal'ı eleştirmeyi bırakıyorum çünkü Ersun Yanal'ın eleştirilecek bir tarafı kalmadı. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışından koparan Ersun Yanal'dır ama salı günü Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan elenirse, alınacak her kötü sonuç Fenerbahçe yönetimine yazar." dedi.
01.03.2020

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