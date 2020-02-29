29 Şubat 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan anlamlı destek

Antalyaspor'dan anlamlı destek
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.02.2020

, bu akşam oynayacağı karşılaşmasının tüm tribün gelirlerinin ve ’na bağışlanacağını açıkladı.

'dan yapılan yazılı açıklamada, "Antalyasporumuzun 'de bu akşam oynayacağı karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, ve 'na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce Vatan' diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi.

Antalyaspor ligde ve kupada hata istemiyor haberin devamı

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