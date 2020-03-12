12 Mart 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Passolig futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek

Passolig taraftarlara bilet tutarlarını iade edecek
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 12.03.2020

, seyircilerin maçları için aldığı biletlerin tutarlarının 10 iş günü içerisinde iade edileceğini duyurdu.

'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'de tüm spor müsabakalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtilerek, "Bu hafta sonu oynanacak ve 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircilerin bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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