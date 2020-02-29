Antalyasporlu taraftarlar Muriç'in golünü ayakta alkışladı
Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Antalyasporlu taraftarlar, sarı-lacivertlilerin Muriç ile bulduğu golden sonra asker selamı veren Fenerbahçeli futbolcuları ayakta alkışladı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, 24'üncü haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşmada gol sesi 35'inci dakikada geldi.
Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan yerden düzgün bir pasla topu Vedat Muriç ile buluşturdu. Muriç'te sert bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.
F.BAHÇELİ FUTBOLCULARDAN ASKER SELAMI
Fenerbahçeli futbolcular golün ardından saha kenarına gelerek asker selamında bulundu.
TARAFTAR AYAKTA ALKIŞLADI
Vedat Muriç'in golünden sonra Fenerbahçeli futbolcuların asker selamını Antalyaspor taraftarı ayakta alkışladı.
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