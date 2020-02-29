29 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket

Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücaldele öncesi ısınmaya 'Milletimizin başı sağolsun' yazılı tişörtlerle çıkan sarı-lacivertliler, taraftarlardan alkış aldı.

Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı bir hareket geldi. 'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takımda futbolcular, 'te yaşanan hain saldırıda şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Fenerbahçeli futbolcular üzerinde Türk bayrağı olan "Milletimizin Başı Sağolsun" yazılı formayla sahaya çıktı.








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