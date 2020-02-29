29 Şubat 2020, Cumartesi
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Antalyaspor - Fenerbahçe maçında iki takım kadrosunun yerine şehitlerin ismi anons edildi
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında takım kadroları olarak İdlib’de şehit olan ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi. Duygusal anların yaşandığı anons esnasında, tribünler ise hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi. Spiker, "Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum" diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.
İsimleri anons edilen şehitlerimiz için tribünler hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi.
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