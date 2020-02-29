29 Şubat 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında iki takım kadrosunun yerine şehitlerin ismi anons edildi

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında duygu seli
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 29.02.2020

ve maçında takım kadroları olarak ’de şehit olan ve bugün 'nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi. Duygusal anların yaşandığı anons esnasında, tribünler ise hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.

'in 24. haftasında ile karşılaştı. Maç öncesinde 'nin kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi. Spiker, "Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum" diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.

İsimleri anons edilen şehitlerimiz için tribünler hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi.


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