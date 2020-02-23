Fenerbahçe 1-3 Galatasaray l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftası şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 kazandı ve 21 yıllık hasret sona erdi. Fenerbahçe'nin tek golü ise Kruse'den geldi.

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-1 galip ayrılarak Kadıköy'deki 23 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla Galatasaray'ın puanı 45'e çıkarken Fenerbahçe 38 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, Muriç.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Belhanda'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kald��ğı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta çıktı.



7. dakikada sağ kanattan bindiren Mariano, arka direkte müsait pozisyondaki Falcao'ya ortaladı. Kolombiyalı futbolcunun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



18. dakikada Kruse ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Vedat, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.



21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Max Kruse, meşin yuvarlağı Muslera'nın ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0



29. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Vedat Muriqi'nin ters vuruşunda top üstten kornere çıktı.



34. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Ozan Tufan topu çizgiden çıkardı.



40. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Donk kafayı vurdu ve topu filelere göndererek eşitliği sağladı. 1-1

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımın yalnız bıraktı. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues, derbiyi kaçırdı.

HASAN ALİ KALDIRIM 78 GÜN SONRA LİGDE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de 78 gün sonra forma giydi.

Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra kupada 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray derbisiyle ligde formasına kavuşan Hasan Ali, ilk 11'de sahaya çıktı.

TOLGAY ARSLAN, LİGDE 9 AY SONRA İLK 11'DE

Ersun Yanal'ın derbide forma verdiği Tolgay Arslan, 9 ay sonra ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Bu sezon ligde 7 maçta sonradan oyuna giren ve sadece 31 dakika sahada kalan Tolgay, derbiye ilk 11'de başladı.

Ligde son olarak geçen sezonun 33. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de oynayan Tolgay, 20 Mayıs 2019'dan sonra bu şansı ilk kez buldu.

DİRAR, LİGDE MAÇA İLK KEZ SAĞ AÇIKTA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon Süper Lig'de bir maça ilk kez sağ açıkta başladı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sezonun genelinde sol bekte forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez asıl mevkisinde sahaya çıktı.

Dirar, bu sezon Süper Lig'de daha önce ilk 11'de çıktığı 17 maça da sol bekte başlamıştı.

KOREOGRAFİ ŞOV

Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmadan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı.

Maraton Tribünü'nde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." yazılı dev bir pankart açıldı. Okul Açık Tribünü'nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu.

Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı. Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.

OYUNCULAR IRKÇILIK KARŞITI PANKARTLA ÇIKTI

Derbide iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.

Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar da ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya'daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı.

Derbide 242 basın mensubu takip etti

Derbi karşılaşmasını 11'i yabancı 242 basın mensubu görevli olarak takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden alınan bilgiye göre, Japonya, ABD, Rusya, Danimarka ve Bosna Hersek'ten 11 yabancı gazeteci derbiyi izledi. 141'i muhabir olmak üzere toplam 242 basın mensubu derbide görev yaptı.

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