23 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane başkanları derbiyi yorumladı!

Uzun yıllar sonra G.Saray daha avantajlı!
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane başkanları ve , skor tahminlerini aktardı. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, sarı-lacivertlilerin kazanacağını söylerken, Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise kazanamamaları durumunda derbinin berabere biteceğini ifade etti.

Tüm ülke nefesini tuttu, akşamki derbiye kitlendi... 'in 23. haftası şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip dev karşılaşmaya sahne oluyor. sahasında 'ı ağırlıyor... İki takımın da efsane başkanları ve derbi değerlendirmeleri yaptı.

Ali Şen, avantajıyla beraber sarı-lacivertlilerin daha üstün taraf olacağını söyledi.

"ŞAMPİYONLUK İSTENİYORSA KAZANMAK ZORUNDA"

Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı Ali Şen; "Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa mutlaka kazanmak zorunda. Galatasaray'a karşı uzun yıllardır süren bir psikolojik üstünlük var. Kadro olarak da Fenerbahçe çok güçlü. Fatih Terim büyük bir spor adamı ama yıllardır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Bu sene de öyle olacak F.Bahçe kazanacak" dedi.

"UZUN YILLAR SONRA GALATASARAY DAHA AVANTAJLI"

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise; "İlk defa uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla daha şanslı. Elbette Fatih hocanın nasıl bir kadro çıkartacağını bilmiyorum ama Galatasaray her zaman Kadıköy'e kazanmak için gider. Bu sezon da öyle olacak. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla yüzde 51 daha şanslı olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Kadıköy'e 4 puan önde gitmesi de takımın daha rahat olmasını sağlayacak. İki takım da kaybetmek istemeyecek. Eğer Galatasaray kazanamazsa da bu maç berabere biter" ifadelerini kullandı.

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