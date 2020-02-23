Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane başkanları derbiyi yorumladı!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane başkanları Ali Şen ve Faruk Süren, skor tahminlerini aktardı. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, sarı-lacivertlilerin kazanacağını söylerken, Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise kazanamamaları durumunda derbinin berabere biteceğini ifade etti.

Tüm ülke nefesini tuttu, akşamki derbiye kitlendi... Süper Lig'in 23. haftası şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip dev karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor... İki takımın da efsane başkanları Ali Şen ve Faruk Süren derbi değerlendirmeleri yaptı.

Ali Şen, Kadıköy avantajıyla beraber sarı-lacivertlilerin daha üstün taraf olacağını söyledi.

"ŞAMPİYONLUK İSTENİYORSA KAZANMAK ZORUNDA"

Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı Ali Şen; "Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa mutlaka kazanmak zorunda. Galatasaray'a karşı uzun yıllardır süren bir psikolojik üstünlük var. Kadro olarak da Fenerbahçe çok güçlü. Fatih Terim büyük bir spor adamı ama yıllardır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Bu sene de öyle olacak F.Bahçe kazanacak" dedi.

"UZUN YILLAR SONRA GALATASARAY DAHA AVANTAJLI"

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise; "İlk defa uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla daha şanslı. Elbette Fatih hocanın nasıl bir kadro çıkartacağını bilmiyorum ama Galatasaray her zaman Kadıköy'e kazanmak için gider. Bu sezon da öyle olacak. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla yüzde 51 daha şanslı olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Kadıköy'e 4 puan önde gitmesi de takımın daha rahat olmasını sağlayacak. İki takım da kaybetmek istemeyecek. Eğer Galatasaray kazanamazsa da bu maç berabere biter" ifadelerini kullandı.

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