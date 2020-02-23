23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Kadıköy'de ortalık karıştı! 2 kırmızı kart birden...

Kadıköy'de ortalık karıştı! 2 kırmızı kart birden...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılşamnın 84. dakikasında oyundan çıkarken 2. sarı kartla kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Deniz Türüç kırmzı kart gördü. İki takımda 10 kişi kaldı...

'nin 'ı Kadıköy'de konuk ettiği 23. hafta karşılaşmasında gergin anlar yaşandı.

Mücadelenin 83. dakikasında Galatasaray'da Younes , oyundan çıkarken Deniz Türüç'ü yüzünden itti ve kenara geldi. Bu hareketin ardından Deniz Türüç bir anda Galatasaray kulübesine daldı, saha kenarı karıştı ve kulübeler birbirine girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü sakinleştirerek kulübesine götürdü.

Hakem Halil Umut Meler, Galatasaray'ın oyuncu değişikliğini iptal etti ve Younes Belhanda'ya kırmızı kart gösterdi. Meler, Belhanda'ya gösterdiği ikinci sarı kartın ardından Fenerbahçeli Deniz Türüç'e de direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

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