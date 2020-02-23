Kadıköy'de ortalık karıştı! 2 kırmızı kart birden...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılşamnın 84. dakikasında Belhanda oyundan çıkarken 2. sarı kartla kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Deniz Türüç kırmzı kart gördü. İki takımda 10 kişi kaldı...
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk ettiği 23. hafta karşılaşmasında gergin anlar yaşandı.
Mücadelenin 83. dakikasında Galatasaray'da Younes Belhanda, oyundan çıkarken Deniz Türüç'ü yüzünden itti ve kenara geldi. Bu hareketin ardından Deniz Türüç bir anda Galatasaray kulübesine daldı, saha kenarı karıştı ve kulübeler birbirine girdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü sakinleştirerek kulübesine götürdü.
Hakem Halil Umut Meler, Galatasaray'ın oyuncu değişikliğini iptal etti ve Younes Belhanda'ya kırmızı kart gösterdi. Meler, Belhanda'ya gösterdiği ikinci sarı kartın ardından Fenerbahçeli Deniz Türüç'e de direkt olarak kırmızı kart gösterdi.
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