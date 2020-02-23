Fenerbahçe'de Ersun Yanal kırmızı kart gördü

süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 66. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kartını çıkardı. Tecrübeli teknik adam tribüne gönderildi.

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.



Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi



Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.

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