23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Dev derbi kırmızı kart! Neye uğradığına şaşırdı...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

süper Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 66. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler Fenerbahçe Teknik Direktörü 'a kırmızı kartını çıkardı. Tecrübeli teknik adam tribüne gönderildi.

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında ile mücadele ederken teknik direktör kırmızı kart gördü.

Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi

Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.

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