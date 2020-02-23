23 Şubat 2020, Pazar
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Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal kırmızı kart gördü
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020
süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 66. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kartını çıkardı. Tecrübeli teknik adam tribüne gönderildi.
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.
Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi
Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.
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