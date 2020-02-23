BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-2 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Akdeniz ekibi deplasmanda 2-1 kazandı.
Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaştı. Karşılıklı atakların olduğu mücadelede Antalyaspor 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 8. dakikada Fredy'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 29. dakikada ev sahibinin golcü oyuncusu Umut Bulut sahneye çıktı ve eşitliği getiren golü attı. Mücadelenin ilk yarısını 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Akdeniz ekibinde Sinan Gümüş, 31. dakikada 2. sarı karttan kırmızı gördü ve haftaya oynanacak Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düştü. 87. oyuna giren Lukas Podolski 89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı ve Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 25'e çıkartırken, Yeni Malatyaspor 24 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1
11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.
29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahasına gönderdiği topa, Umut Bulut gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
67. dakikada Chebake'nin sağdan ortasında Donald'ın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
89. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yeniden öne geçti. Ceza yayının sağından Charles'in ortasında arka direkte Podolski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2
90+6. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanına doğru gönderilen topu, Umut Bulut kafayla indirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağa Kjartansson sert vurdu. Kaleci Boffin, topu kornere çeldi.
Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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