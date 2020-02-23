Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografili gönderme
Süper Lig'in 23'. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçına özel koreografi yaptı. Sarı-lacivertliler'in koreografide, "Herkes haddini bilecek" ve Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, dev bir koreografi yaptı.
Sarı - lacivertli taraftarlar, öte yandan iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Raund 21. Senin korkun, senin geçmişin" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankartları tribünlerde açtı.
Sarı-lacivertlilerin, G.Saraylıların daha önce yaptığı Rocky'li koreografiye Muhammed Ali'yle cevap vermesi dikkat çekti.
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