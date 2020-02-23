23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografili gönderme

F.Bahçe'den G.Saray'a koreografili gönderme
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23'. hafta karşılaşmasında  ile  karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçına özel koreografi yaptı. Sarı-lacivertliler'in koreografide, "Herkes haddini bilecek" ve Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.

'in 23. haftasında , 'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, dev bir koreografi yaptı.

Sarı - lacivertli taraftarlar, öte yandan iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Raund 21. Senin korkun, senin geçmişin" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankartları tribünlerde açtı.

Sarı-lacivertlilerin, G.Saraylıların daha önce yaptığı Rocky'li koreografiye 'yle cevap vermesi dikkat çekti.

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