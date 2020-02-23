23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Galatasaray maçında konuşulan penaltı pozisyonu

Dev derbide tartışılan pozisyon!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriç'in yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Sarı kırmızılı oyuncular büyük tepki gösterdi.

'de ile arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Vedat Muriqi yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

VAR Hakemi pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi.

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