23 Şubat 2020, Pazar
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe - Galatasaray maçında konuşulan penaltı pozisyonu
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriç'in yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Sarı kırmızılı oyuncular büyük tepki gösterdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Vedat Muriqi yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi.
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