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SÜPER LİG

CANLI | Trabzonspor - Gençlerbirliği

CANLI | Trabzonspor - Gençlerbirliği
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 Giriş Tarihi: 15.09.2019

Süper Lig'de heyecan - Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. İki takım lig tarihinde 69. kez karşı karşıya geiyork. Mücadele ile ilgili bilgiler ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini veriyor.

Saat 20.00'de başlayacak olan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Medical Park Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmayı hakem yönetiyor. Maçın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, , Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio

İKİ TAKIMIN TARİHİ

İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

Bu arada, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-

2016'da 1-0 galip geldi. 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunda da 3-1 galip geldi. Geçen sezon

Gençlerbirliği'nin 1. Lig'de bulunması nedeniyle iki takım karşı karşıya gelmedi.

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