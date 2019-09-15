CANLI | Trabzonspor - Gençlerbirliği

Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. İki takım lig tarihinde 69. kez karşı karşıya geiyork. Mücadele ile ilgili bilgiler ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini veriyor.

Saat 20.00'de başlayacak olan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Medical Park Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Maçın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio

İKİ TAKIMIN TARİHİ

İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

Bu arada, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-

2016'da 1-0 galip geldi. 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunda da 3-1 galip geldi. Geçen sezon

Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'de bulunması nedeniyle iki takım karşı karşıya gelmedi.