15 Eylül 2019, Pazar

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-0 Göztepe (Özet)

Rizespor ile Göztepe yenişemedi
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 Giriş Tarihi: 15.09.2019

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada De Pauw'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar'ın şutunda top yandan auta gitti.

27'nci dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Abarhoun'un şutunda top çerçeveyi bulmadı.

41'inci dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Gökhan'ın kontrol edemediği top Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda topu Vetrih elle kestiğine karar veren maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ardından Vetrih'e kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarının ardından maçın hakemi pozisyonun öncesinde Napoleoni'nin ofsaytta olduğuna karar vererek, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

65'inci dakikada sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Boldrin'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

69'uncu dakikada Serdar'ın serbest vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

85'inci dakikada Poko sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına topu kaleye gönderdi, ancak top kaleyi bulmadı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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