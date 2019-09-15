15 Eylül 2019, Pazar
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Novak attığı golü Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf’a hediye etti
Giriş Tarihi: 15.09.2019
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliğini konuk etti. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan oyuncular Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı kadroda yer almadı. Trabzonspor'un ilk golünü atan Novak, attığı golü sakatlığı nedeniyle oynayamayan takım arkadaşlarına hediye etti.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 4. haftasında Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Novak'tan takım arkadaşlarına jest geldi. Fırtına'yı 17. dakikada öne geçiren golü atan Novak, golü Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı'ya armağan etti.
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