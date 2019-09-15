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Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Net faul!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı sonrası tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Gençlerbirliği'nin ikinci golü öncesi Trabzonspor'un faul beklediği pozisyonu yorumlayan Toroğlu, şu ifadeleri kullandı.
15.09.2019

Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri;

"Poziyon net faul, ben doğrudan söyleyeyim. Mete Kalkavan, düdüğü götürdü. Çalayım, çalmayayım dedi. Çalmadı. Sonrasında saçma sapan düdükler çaldı."

"Gençlerbirliği oyuncusu net faul yapıyor. Siz hakemsiniz. Bunu görmeyeceksiniz, neyi göreceksiniz. Gözünün önünde oluyor. Beyazlı oyuncunun topla oynama şansı yok. Gençlerbirliği oyuncusu faul yaptım diye geri koşuyor. Hakem vermiyor. Yürüyün gidin yahu!"

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