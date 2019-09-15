15 Eylül 2019, Pazar

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Konyaspor (Özet)

Konya deplasmanda Denizli'yi devirdi
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 Giriş Tarihi: 15.09.2019

'in 4. haftasında Atiker deplasmanda 'u 54. dakikada Farouk Miya'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 7. dakikasında Skubic'in ortasında Miya'nın kalesine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

9. dakikada Yukatel Denizlispor ceza sahasına sağ kanattan giren Alper'in sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.

13. dakikada Bergdich'in sol kanattan ortaladığı ve Rodallega'nın kafa ile müdahale ettiği meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

26. dakikada orta alanda Rodallega'nın pasını alan Bergdich'in sol kanattan ilerleyerek kaleye yaptığı şut savunmasından döndü.

27. dakikada Miya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda Yukatel Denizlispor kalecisi Stackhowiak'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından yaptığı ortada Rodallega'nın kayarak yerden vurduğu top soldan auta çıktı.

45. dakika Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada Miya'nın kafa ile kaleye gönderdiği topu Stackhowiak yumrukla çeldi, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

54. dakikada Milosevic'in ceza alanın içinde yerden gönderdiği topa dönerek vuran Miya topu kaleci Stachowiak'ın sağından kaleye gönderdi. 1-0

67. dakikada Milosevic rakip ceza alanı girişinde rakibinden topu kurtarmayı başardı. Ancak etkisiz bir vuruş yapınca top savunmada kaldı.

90. dakikada Hadi Sacko'nun sağdan ceza alanına havadan gönderdiği topa zor pozisyonda yükselen Rodallega'nın kafa şutu savunmaya çarparak üstten auta gitti.

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