15 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da bir sakatlık daha!

Trabzonspor'da bir sakatlık daha!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 Giriş Tarihi: 15.09.2019

Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan 'a kötü bir haber daha geldi. Bordo-mavililerin Portekizli stoperi , sakatlığı nedneiyle mücadelenin 44. dakikasında oyun dışı kaldı.

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Yeni sezonda sakatlıklar sebebiyle pek çok kez canı yanan bordo-mavililerde bir sakatlık şoku daha yaşanıyor. Bordo-mavililerin Portekizli stoperi , sakatlığı sebebiyle mücadelenin 44. dakikasında oyundan çıktı ve yerini Hüseyin Türkmen'e bıraktı.

Trabzonspor'da , Ekuban ve da sakatlıklar sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemedi.


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