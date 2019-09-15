Trabzonspor'da bir sakatlık daha!

Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Trabzonspor'a kötü bir haber daha geldi. Bordo-mavililerin Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes, sakatlığı nedneiyle mücadelenin 44. dakikasında oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Yeni sezonda sakatlıklar sebebiyle pek çok kez canı yanan bordo-mavililerde bir sakatlık şoku daha yaşanıyor. Bordo-mavililerin Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes, sakatlığı sebebiyle mücadelenin 44. dakikasında oyundan çıktı ve yerini Hüseyin Türkmen'e bıraktı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı da sakatlıklar sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemedi.



