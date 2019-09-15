15 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor taraftarı şehitleri unutmadı

Trabzonspor taraftarından müthiş koreografi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 Giriş Tarihi: 15.09.2019

, 'in 4. haftasında sahasında 'ni ağırladığı maçta şehitlerimizi unutmadı. 'ün yer aldığı koreografi de "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı. İşte Trabzonspor'un vatan için can verenler adına yaptığı o muhteşem koreografi...

'in 4.haftasında 'un evinde 'ni ağırladığı maçta Bordo-mavili taraftarlar örnek bir harekete imza attı. Vatan için can verenleri unutmayan Trabzonsporlular müthiş bir koreografi gerçekleştirdi.

'ün yer aldığı koreografi de "Bu sevda şahaadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı.

İşte Trabzonsporlu taraftarların yaptığı o koreografi

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