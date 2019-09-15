15 Eylül 2019, Pazar
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Eren Bülbül'ün yer aldığı koreografi de "Bu sevda şahaadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı.
İşte Trabzonsporlu taraftarların yaptığı o koreografi
Trabzonspor taraftarı şehitleri unutmadı
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 Giriş Tarihi: 15.09.2019
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta şehitlerimizi unutmadı. Eren Bülbül'ün yer aldığı koreografi de "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı. İşte Trabzonspor'un vatan için can verenler adına yaptığı o muhteşem koreografi...
Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor'un evinde Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta Bordo-mavili taraftarlar örnek bir harekete imza attı. Vatan için can verenleri unutmayan Trabzonsporlular müthiş bir koreografi gerçekleştirdi.
Eren Bülbül'ün yer aldığı koreografi de "Bu sevda şahaadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı.
İşte Trabzonsporlu taraftarların yaptığı o koreografi
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