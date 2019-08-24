Süper Lig’e 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle girerek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Başakşehir’e konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ligin ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Başakşehir ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Başakşehir - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor... Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor. Kanarya bunu başarırsa 2011-12'den bu yana lige ilk kez ilk iki maçta 6 puan ile start verecek. Sarılacivertlilerde sakatlıkları bulunan Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses forma giyemeyecek. Başakşehir'de de İrfan Can cezalı, Mahmut Tekdemir sakat. Clichy'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

'SAĞLAM' ROTASYON

Teknik direktör Ersun Yanal ilk onbirde mecburi rotasyona gidecek. Gazişehir maçı sonrası adale sakatlıkları yaşayan Moses ile Isla'nın yerlerine bu akşam sağ bekte Murat Sağlam, kanatta ise Deniz Türüç yer alacak. Diğer oyuncular ise değişmeyecek. Kalede Altay, savunmanın göbeğinde Zanka ile Jailson, sol bekte Dirar oynayacak. Ön liberoda yine Emre ile Ozan olacak, hücum hattı ise Kruse, Rodrigues ve Muriç'ten oluşacak.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

ŞEF EMRE SOLİST MURİÇ

Başakşehir karşısında atakları yine Emre Belözoğlu organize edecek. Gol silahı ise Vedat Muriç olacak. Max Kruse, Rodrigues ve Deniz Türüç de skor üretmek için çalışacaklar.

ERSUN YANAL REKORA ÇIKIYOR

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, tecrübeli hoca ile şampiyon olduğu 2013-14 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti. Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak.

OKAN BURUK TERS GELİYOR

Başakşehir'in başında çıktığı 3 resmi maçı da kaybeden Buruk, F.Bahçe'ye ters geliyor. Başarılı çalıştırıcı; Akhisar ve Çaykur Rize'nin başında sarı-lacivertli takım ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Buruk'un teknik adam olarak karşılaştığı Yanal'a karşı da 2-1 üstünlüğü bulunuyor.