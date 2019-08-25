25 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe son dakikada kazandı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir 90+3'te Nabil Dirar'ın attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, yeni sezondaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 2011/2012 sezonunun ardından ilk kez lige ilk iki maçını kazanarak başladı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, son dakikada gelen galibiyet sonrası sevinçlerini sosyal medyada paylaştılar. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 00:20
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