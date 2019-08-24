MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-1 Kayserispor | ÖZET

Süper Lig'in ikinci haftasında Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Ankara temsilcisinin golü 59. dakikada Origill'den gelirken, sarı-kırmızılıların golü 90+4. dakikada Umut Bulut'tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Mehmet Sak ile ver-kaça giren Aydın'ın ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Lung mutlak golü önledi.



15'inci dakikada orta sahadan Rienstra'nın pasıyla Atila Turan aut çizgisinden penaltı noktasına topu çıkardı. Silva'nın şutunu kale çizgisinde Kulusic çıkardı. Dönen topta Atila Turan'ın şutunu ise yine çizgiden Canteros çıkardı.



51'inci dakikada Ankaragücü mutlak golü kaçırdı. İlhan - Aydın ver-kaçında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu topa vurmakta geç kalınca araya Poulain girdi ve mutlak golü önledi.



57'nci dakikada Aydın'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kitsiou'nun topla penaltı noktasına inerek çektiği şutu kaleci Lung son anda kornere çeldi.



59'uncu dakikada sağ taraftan Canteros'un yaptığı ortaya arka direkte yükselen Orgill'in kafa vuruşu önce kaleciye sonra direğe çarparak ağlara gitti. 1-0.



65'inci dakikada Lopes'in kaleciye geri pasında araya giren Orgill topu kale yerine auta attı.



81'inci dakikada Umut Bulut penaltı noktasının hemen üstünde kafa ile topu kalecinin soluna gönderdi. Kaleci Korcan köşeye gitmekte olan topu son anda kornere çeldi.



90+4'üncü dakikada kornerden gelen topa yükselen Umut Bulut'un kafası direkten ağlara gitti: 1-1.



Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.