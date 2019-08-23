Emine Bulut anısına maçlar 1 dakika geç başlayacak

Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından çıkan karara göre, Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.