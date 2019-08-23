23 Ağustos 2019, Cuma

SÜPER LİG

Emine Bulut anısına maçlar 1 dakika geç başlayacak

Emine Bulut anısına maçlar 1 dakika geç başlayacak
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 23.08.2019

anısına, ve 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile () Başkanı 'in görüşmesinin ardından çıkan karara göre, anısına 'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

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