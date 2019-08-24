25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yediği golde kural hatası var mı? İşte cevabı

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin 32. dakikada yediği gol öncesi Başakşehir kalecisi Mert Günok'un top hareket halindeyken aut atışını kullandığı için kural hatası yapıldığını öne sürerek itiraz ettiler. Peki Fenerbahçe'nin yediği golde gerçekten kural hatası var mı? Oyun kuralları pozisyon için ne diyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 23:55
  • 1
  • 12
Fenerbahçe'nin yediği golde kural hatası var mı? İşte cevabı

Fenerbahçe'nin ilk yarıda yediği gol günün tartışma konusu oldu.

  • 2
  • 12
Fenerbahçe'nin yediği golde kural hatası var mı? İşte cevabı

Sarı-lacivertliler Süper Lig'in ikinci haftasında zorlu Medipol Başakşehir deplasmanına çıktı.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe'nin yediği golde kural hatası var mı? İşte cevabı

Fenerbahçe ilk haftada aldığı 5-0'lık galibiyetin morali ile sahadaki yerini aldı.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe'nin yediği golde kural hatası var mı? İşte cevabı

Medipol Başakşehir ise ilk haftadaki 3-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetini telafi etmek amacındaydı.

  • 5
  • 12
Fenerbahçe'nin yediği golde kural hatası var mı? İşte cevabı

Her iki takım sahada kıyasıya mücadele ederken müsabakada ilginç bir olay yaşandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör