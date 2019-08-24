Fenerbahçe'nin yediği golde kural hatası var mı? İşte cevabı

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin 32. dakikada yediği gol öncesi Başakşehir kalecisi Mert Günok'un top hareket halindeyken aut atışını kullandığı için kural hatası yapıldığını öne sürerek itiraz ettiler. Peki Fenerbahçe'nin yediği golde gerçekten kural hatası var mı? Oyun kuralları pozisyon için ne diyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 23:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





