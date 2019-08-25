25 Ağustos 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan flaş şampiyonluk sözleri!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in ikinci haftasında oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, şampiyonlukla ilgili de iddialı ifadeler kullandı. İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası yapılan açıklamalar...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 01:09
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