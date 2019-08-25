25 Ağustos 2019, Pazar

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Ersun Yanal'dan flaş şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in ikinci haftasında oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, şampiyonlukla ilgili de iddialı ifadeler kullandı. İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası yapılan açıklamalar...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 01:09
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Ersun Yanal'dan flaş şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

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Ersun Yanal'dan flaş şampiyonluk sözleri!

Maçı değerlendiren Ersun Yanal, "Bugün kazandık. Oyunu beğenmedim. Biz sevinmeyi, üzülmeyi birlikte yaşıyoruz. Skorda ne yazdığı önemli değil. Maçtan önce takımımız, yönetimimiz, taraftarımızla birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ersun Yanal'dan flaş şampiyonluk sözleri!

"SON SÖZÜ BİZ SÖYLEYECEĞİZ"
Fenerbahçe'nin tecrübeli antrenörü, "Oyun dışındaki rotasyonlarda zorlanacağız. Dediğim gibi bugün oyunu beğenmedim. Bu sorumluluğu ben üstleniyorum."

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Ersun Yanal'dan flaş şampiyonluk sözleri!

"Biz sevinmeyi de, üzülmeyi de birlikte yaşıyoruz. Skorda ne yazdığı önemli değil."

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Ersun Yanal'dan flaş şampiyonluk sözleri!

"Biz taraftarımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla birlikte yürüyoruz. Son sözü biz söyleyeceğiz." diyerek iddialı cümleler kurdu.

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