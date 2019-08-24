25 Ağustos 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Resmen açıkladı
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısını değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın yeni transferini açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.08.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 00:09
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"