25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Resmen açıkladı

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısını değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın yeni transferini açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.08.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 00:09
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İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Resmen açıkladı

NTV'de konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Resmen açıkladı

Fenerbahçe - Başakşehir maçının devre arasında konuşan Rıdvan Dilmen: "Geçen hafta Malatyaspor-Başakşehir maçını dikkatli izledim, Başakşehir 3-0 öne geçecekken, oyun disiplininden koptular ve 3 yediler."

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İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Resmen açıkladı

"Başakşehir bu sene de şampiyon olamasa bile ilk 5'e girer. Herkesi, her yerde yenebilir."

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İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Resmen açıkladı

"Zanka ağır oyuncu. 4 savunmacıdan 3'ünün yeri, orijinal yeri değil. Vasat da olsa mevkisinin oyuncusu lazım."

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İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Resmen açıkladı

"Fenerbahçe 'Ah nasıl direğe çarptı!' derken golü yedi. Top toplayıcı Mert'e asist yaptı. Bu golü Fenerbahçe 2-0 gerideyken yemeli."

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