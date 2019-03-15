Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk edecek. Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, sata kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe 14. sırada ve puan kaybına tahammülü yok. Sarı-Lacivertli kulüp beraberlik aldığı taktirde bile rakipleri 3 puan alırsa küme düşma hattına gerileyecek. Öte yandan Sivasspor ise deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek UEFA şansını sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Sivasspor maçı 15 Mart Cuma günü (bugün) saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu zorlu maçı aspor.com.tr adresinden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

MEHMET TOPAL SAHADA OLACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Sivasspor maçında takımını yalnız bırakmayacak.



Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda 20:30'da başlayacak mücadeleyi kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de sakatlar can sıkarken, Mehmet Topal'dan sevindirici haber geldi.



Sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de yenilgisi bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, Sivasspor maçından galip gelmenin hesaplarını yaparken, hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren Mehmet Topal, yüzleri güldürdü.



Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, hem kulüp doktarlarının tedavisi hem de kendi özel dikkati ile iyileşti ve Demir Grup Sivasspor maçına yetişti.



Öte yandan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in haricinde sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertli ekipte Nabil Dirar için doktorların seferberliği sürerken durumu maç saatinde netleşecek.

SİVASSPOR'UN BİNECEĞİ UÇAĞA YILDIRIM RÖTARI!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul'a gidecek Sivasspor kafilesini taşıyacak tarifeli uçak, Sivas'a gelişinde yakınında oluşan yıldırım nedeniyle dönüş için rötar yaptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan havalanan ve saat 16.30'da Sivas-İstanbul seferini yapması planan uçağın, Nuri Demirağ Havalimanı'na yaklaştığı sırada yakınında yıldırım oluştu.

Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, elektronik aksamda sorun yaşanabileceği ihtimali üzerine Kayseri'den teknik ekip çağrıldı. Teknik ekibinin incelemesinde herhangi bir arızaya rastlanmadı.

Rötar nedeniyle kulüp tesislerine dönen Sivasspor kafilesi yeniden Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.

Güvenlik kontrolünden geçen kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul'a hareket etti.

HAZIRLIKLAR TAMAM!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.