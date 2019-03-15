15 Mart 2019, Cuma

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi başkan adaylığını açıkladı! "Ali Koç'un karşısına çıkarım"

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan ve yöneticiliğinin ardından Yıldırım'a karşı cephe alan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, seçimlerde destek verdiği Ali Koç'tan da umduğunu bulamayınca 'elimizi taşın altına koyma vakti geldi' dedi.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 11:30
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi başkan adaylığını açıkladı! Ali Koç'un karşısına çıkarım

Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım muhaliflerinin önde gelenlerinden Sadettin Saran'ın beklenmedik çıkışıyla sarsıldı.

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi başkan adaylığını açıkladı! Ali Koç'un karşısına çıkarım

Seçim sonrası Yıldırım taraftarlarının sessizliğe büründüğü, Koç taraftarlarının bütün olumsuzluklara rağmen yönetime destek olduğu sarı-lacivertlilerde Saran her iki dönemi de eleştiren bir açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi başkan adaylığını açıkladı! Ali Koç'un karşısına çıkarım

Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Sadettin Saran şu ifadelerle sözlerine başladı;

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi başkan adaylığını açıkladı! Ali Koç'un karşısına çıkarım

"Hem Aziz Yıldırım'dan hem de Ali Koç'tan daha iyi başkanlık yapacağımı düşünüyorum" Saran

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi başkan adaylığını açıkladı! Ali Koç'un karşısına çıkarım

Fenerbahçe'nin eski ve yeni dönemini yönetimlerini beğenmediğini söyledi.

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