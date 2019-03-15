15 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi başkan adaylığını açıkladı! "Ali Koç'un karşısına çıkarım"
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan ve yöneticiliğinin ardından Yıldırım'a karşı cephe alan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, seçimlerde destek verdiği Ali Koç'tan da umduğunu bulamayınca 'elimizi taşın altına koyma vakti geldi' dedi.
Giriş Tarihi: 15.03.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 11:30
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