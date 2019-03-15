15 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe cephesinde Mehmet Topal sevinci yaşandı. Tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 00:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 09:39
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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Fenerbahçe, bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Ülker Stadyumu'nda 20:30'da başlayacak mücadeleyi kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de sakatlar can sıkarken, Mehmet Topal'dan sevindirici haber geldi.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de yenilgisi bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, Sivasspor maçından galip gelmenin hesaplarını yaparken, hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren Mehmet Topal, yüzleri güldürdü.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, hem kulüp doktarlarının tedavisi hem de kendi özel dikkati ile iyileşti ve Demir Grup Sivasspor maçına yetişti.

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