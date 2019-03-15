Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, hem kulüp doktarlarının tedavisi hem de kendi özel dikkati ile iyileşti ve Demir Grup Sivasspor maçına yetişti.



