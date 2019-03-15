15 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe cephesinde Mehmet Topal sevinci yaşandı. Tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçında sahadaki yerini alabilecek.
Giriş Tarihi: 15.03.2019 00:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 09:39
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